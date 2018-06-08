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17 إرشادا من سفارة المملكة بموسكو للمواطنين المسافرين لتشجيع المنتخب

الجمعة 08/يونيو/2018 - 07:05 م
17 إرشادا من سفارة المملكة بموسكو للمواطنين المسافرين لتشجيع المنتخب
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين في روسيا، بالمواطنين المسافرين إلى موسكو لحضور نهائيات كأس العالم، بالالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية:

1- أن يكون بحوزة الزائر وبشكل دائم جواز السفر وهوية المشجع.
2- تسجيل مكان الإقامة بشكل دقيق لدى إدارة الهجرة والجوازات ومراعاة الدقة في تعبئة البيانات الشخصية.
3- تسجيل جواز السفر لدى السفارة عند الوصول الى روسيا عن طريق موقع وزارة الخارجية.
4- عدم حمل مبالغ مالية كبيرة. نظراً للاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان.
5- الالتزام واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى والخصوصية والعادات والتقاليد للدولة المضيفة، حيث إن مخالفة ذلك يعرض الزائر الى المسائلة القانونية.
6- الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات الروسية والبعد عن الأماكن المشبوهة.
7- تجنب ايقاف سيارات الأجرة في الشارع، وحصراً طلب سيارات الأجرة عن طريق الشركات المعتمدة مثل: (YANDEX – GETT – UBER…).
8- الالتزام بقرار السلطات الروسية بعدم التدخين في الأماكن المغلقة (مطاعم، فنادق. مراكز تجارية،،، إلخ).
9- من المناسب حمل عملة الدولار أو اليورو وذلك لعدم قبول الريال السعودي بتاتاً.
10- الابتعاد عن أماكن التجمعات والتجمهر، وعدم التجول في ساعات متأخرة من الليل.
11- الابتعاد عن الأشخاص المشبوهين، وتجنب عقد عقود مع اشخاص مجهولين وعدم طلب أي خدمة منهم.
12- الحرص على إظهار ميولك في دعم منتخب بلادك بكل هدوء، وعدم إظهار النعرات القومية والعرقية والدينية أثناء التشجيع في الملعب أو خارجه.
13- الحرص على معرفة كافة المواقع الجيدة من واقع خريطة موسكو.
14- على كل مواطن أن يستشعر أهمية أمنه الشخصي وأمن عائلته.
15- الحرص والمحافظة على الوثائق الرسمية والمبالغ المالية والبطاقات الائتمانية والأغراض الشخصية.
16- خلال القدوم إلى روسيا يرجى أن لا تتجاوز المبالغ المحمولة ( 10000دولار او 9000 يورو ) وفي حال حمل مبلغ أكثر من ذلك فإنه يجب التصريح بذلك عن طريق الممر الأحمر عند الوصول.
17- أهمية التواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله على العناوين والأرقام التالية: شارع تري نيوباليموفسكي المنزل رقم 3

وأعلنت السفارة عن أرقام الهاتف التي يمكن التواصل عليها وهي: +74992452310 – +74992461482 ، جوال شؤون السعوديين+79175110815 :
فاكس+74992469471 : .. بريد الإلكتروني: [email protected]

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