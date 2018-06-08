17 إرشادا من سفارة المملكة بموسكو للمواطنين المسافرين لتشجيع المنتخب





أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين في روسيا، بالمواطنين المسافرين إلى موسكو لحضور نهائيات كأس العالم، بالالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية:





1- أن يكون بحوزة الزائر وبشكل دائم جواز السفر وهوية المشجع.

2- تسجيل مكان الإقامة بشكل دقيق لدى إدارة الهجرة والجوازات ومراعاة الدقة في تعبئة البيانات الشخصية.

3- تسجيل جواز السفر لدى السفارة عند الوصول الى روسيا عن طريق موقع وزارة الخارجية.

4- عدم حمل مبالغ مالية كبيرة. نظراً للاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان.

5- الالتزام واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى والخصوصية والعادات والتقاليد للدولة المضيفة، حيث إن مخالفة ذلك يعرض الزائر الى المسائلة القانونية.

6- الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات الروسية والبعد عن الأماكن المشبوهة.

7- تجنب ايقاف سيارات الأجرة في الشارع، وحصراً طلب سيارات الأجرة عن طريق الشركات المعتمدة مثل: (YANDEX – GETT – UBER…).

8- الالتزام بقرار السلطات الروسية بعدم التدخين في الأماكن المغلقة (مطاعم، فنادق. مراكز تجارية،،، إلخ).

9- من المناسب حمل عملة الدولار أو اليورو وذلك لعدم قبول الريال السعودي بتاتاً.

10- الابتعاد عن أماكن التجمعات والتجمهر، وعدم التجول في ساعات متأخرة من الليل.

11- الابتعاد عن الأشخاص المشبوهين، وتجنب عقد عقود مع اشخاص مجهولين وعدم طلب أي خدمة منهم.

12- الحرص على إظهار ميولك في دعم منتخب بلادك بكل هدوء، وعدم إظهار النعرات القومية والعرقية والدينية أثناء التشجيع في الملعب أو خارجه.

13- الحرص على معرفة كافة المواقع الجيدة من واقع خريطة موسكو.

14- على كل مواطن أن يستشعر أهمية أمنه الشخصي وأمن عائلته.

15- الحرص والمحافظة على الوثائق الرسمية والمبالغ المالية والبطاقات الائتمانية والأغراض الشخصية.

16- خلال القدوم إلى روسيا يرجى أن لا تتجاوز المبالغ المحمولة ( 10000دولار او 9000 يورو ) وفي حال حمل مبلغ أكثر من ذلك فإنه يجب التصريح بذلك عن طريق الممر الأحمر عند الوصول.

17- أهمية التواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله على العناوين والأرقام التالية: شارع تري نيوباليموفسكي المنزل رقم 3





وأعلنت السفارة عن أرقام الهاتف التي يمكن التواصل عليها وهي: +74992452310 – +74992461482 ، جوال شؤون السعوديين+79175110815 :



