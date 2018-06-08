البورصات الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية مع الصراعات التجارية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، كما سجلت خسائر أسبوعية مع ترقب التطورات التجارية قبل قمة مجموعة السبع.





وكانت أسهم السيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً، حيث تراجع القطاع بنحو 1.17% مع مخاوف من التأثير السلبي للتوترات التجارية على القطاع.





وينظر المستثمرون باهتمام إلى أوضاع التجارة العالمية مع انعقاد اجتماع مجموعة السبع في كندا اليوم وغداً وسط تصاعد المخاوف عقب فرض الولايات المتحدة تعريفات الصلب والألومنيوم على حلفاؤها الرئيسيين.





وقال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" منتقداً تصرفات واشنطن :"نحن لا نمانع في أن نكون ستة إذا لزم الأمر"، وفقاً لرويترز.





وعند ختام التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 385.1 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.5%.





فيما تراجع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3% إلى 7681.07 نقطة، محققاُ خسائر بنحو 0.3% في الأسبوع الجاري.





بينما حقق "داكس" الألماني مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%، رغم إغلاقه متراجعاً بأكثر من 0.3% إلى 12766.5 نقطة.





أما "كاك" الفرنسي فاستقر عند 5450.2 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.3%.





وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1778 دولار.