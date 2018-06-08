مجموعة مصر في المونديال.. المولد يقود تشكيل السعودية أمام ألمانيا

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضرلمواجهة منتخب ألمانيا، بعد قليل، استعدادا لمونديال روسيا 2018.

وجاء تشكيل منتخب السعودية الذي سيلعب مع منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال برفقة منتخبي أوروجواي وروسيا أيضًا كالتالي:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، منصور الحربي، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، تيسير الجاسم، يحيي الشهري، فهد المولد.