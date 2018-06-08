ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجموعة مصر في المونديال.. المولد يقود تشكيل السعودية أمام ألمانيا

الجمعة 08/يونيو/2018 - 07:00 م
مجموعة مصر في المونديال.. المولد يقود تشكيل السعودية أمام ألمانيا
طباعة
الفجر الرياضي
 

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضرلمواجهة منتخب ألمانيا، بعد قليل، استعدادا لمونديال روسيا 2018.

 

وجاء تشكيل منتخب السعودية الذي سيلعب مع منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال برفقة منتخبي أوروجواي وروسيا أيضًا كالتالي:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، منصور الحربي، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، تيسير الجاسم، يحيي الشهري، فهد المولد.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
2
x
18:00
1
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
0
x
19:00
0
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
1
x
19:30
0
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 8:00:03 PM