القبض على عاطل وزوجته لترويجهما المواد المخدرة بالبحيرة





تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من القبض علي عاطل وزوجته في أثناء ترويجهما المواد المخدرة بمدينة كوم حمادة.كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة،، مفادها قيام كلا من "أ.ب.م" 32 عاما – عاطل، وزوجته "ه.ص.ش" 25 عاما - ربة منزل، ومقيما بقرية الطود بمركز كوم حمادة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة كوم حمادة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة كوم حمادة وبحوزتهما عدد 122 قطعه لمخدر الحشيش تزن 350 جرام تقريبا ولفافة مسحوق هيروين تزن 10 جرام تقريبا وعدد 323 قرص مخدر ومبلغ 1095 جنيهًا وهاتف محمول.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة كوم حمادة للعرض علي النيابة العامة.