ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القبض على عاطل وزوجته لترويجهما المواد المخدرة بالبحيرة

الجمعة 08/يونيو/2018 - 06:57 م
القبض على عاطل وزوجته لترويجهما المواد المخدرة بالبحيرة
أرشيفية
طباعة
إسلام أمين
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من القبض علي عاطل وزوجته في أثناء ترويجهما المواد المخدرة بمدينة كوم حمادة.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة،، مفادها قيام كلا من "أ.ب.م" 32 عاما – عاطل، وزوجته "ه.ص.ش" 25 عاما - ربة منزل، ومقيما بقرية الطود بمركز كوم حمادة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة كوم حمادة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة كوم حمادة وبحوزتهما عدد 122 قطعه لمخدر الحشيش تزن 350 جرام تقريبا ولفافة مسحوق هيروين تزن 10 جرام تقريبا وعدد 323 قرص مخدر ومبلغ 1095 جنيهًا وهاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة كوم حمادة للعرض علي النيابة العامة.

المزيد عن: مواد مخدرة مصر البحيرة اليوم البحيرة اخبار مصر اخبار البحيرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
2
x
18:00
1
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
0
x
19:00
0
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
1
x
19:30
0
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 8:00:03 PM