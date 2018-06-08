مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في مشاجرتين بالبحيرة

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيره نارية بناحية قرية المجد.



انتقلت القيادات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "أحمد ر.ف" 45 عاما – تاجر، مصاب برش خرطوش بالرأس وتم تحويله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وشقيقه "محمد" ومقيمين بمدينة بدر، و"أسامه إ.ف" 43 عاما - مقيم بالطيرية بمركز كوم حمادة، وطرف ثاني "محمد ح.ف" 18 عاما - عامل ومقيم بقرية نبيل الوقاد، مصاب بطلق ناري بالصدر فتحتي دخول وخروج وتوفى عقب وصوله المستشفى، و"رضا م.ع" 40 عاما – سائق، مصاب برش خرطوش بالرأس وتم تحويله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون ولا يمكن استجوابه.



وذلك لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بناحية قرية المجد، قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض بإطلاق أعيره من أسلحه ناريه كانت بحوزتهم مما أدى للإصابات المشار إليها، وبسؤال أطراف المشاجرة، قرروا بمضمون ما تقدم واتهموا بعضهم البعض بإطلاق أعيره ناريه من أسلحه كانت بحوزتهم مما أدى لوفاة الأول من الطرفان وإصابة الثاني من الطرف الثاني، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، أخطارا من مركز شرطة شبراخيت بحدوث مشاجرة بناحية قرية أبويحيي، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "ج.ع.س" 23 عاما، و"س.س.ا" 50 عاما - ربة منزل، مصابه بجرح بالرأس وسحجات، و"ب.ر.س" 22 عاما - ربة منزل، مصابه بجروح وكدمات بالوجه، وطرف ثاني زوج الأخيرة "ف.ع.ا" 33 عاما – عامل، مصاب بجرح بالرأس، و"ر.ش.ع" 25 عاما - ربة منزل، مصابه باشتباه كسر باليد والساق اليمنى، ومقيمان بقرية محلة قيس، وذلك لخلافات عائليه بسبب المصاهرة قام على أثرها الطرفان بالتعدي علي بعضهما بالضرب بالعصي وإحداث الإصابات المشار إليها.



تم نقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام وتم عمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسة اللازمة، وبسؤالهم قررا بمضمون ما تقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.