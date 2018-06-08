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أسعار الطوب اليوم الجمعة 8-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:50 م
أسعار الطوب اليوم الجمعة 8-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر
صورة أرشيفية
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محمد طه
 
شهدت أسعار الطوب، اليوم الجمعة، بمحافظة البحر الأحمر، استقرارا، حيث وصل سعر الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4800 جنيه مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا لـ590 جنيها للمتر المكعب.

ووصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا لـ 3900 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا لـ 700 جنيها مقابل ألف طوبة.

كما وصل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترا لـ 600 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترا لـ 1100 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترا 1000 جنيها مقابل ألف طوبة.
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