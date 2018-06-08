عاجل.. تعرف على حقيقة نقل القنوات السعودية مباريات كأس العالم بالمجان

كشفت مصادر داخل وزارة الرياضة السعودية عن حقيقة ماتم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن بث مونديال روسيا 2018 عبر القنوات الرياضية بالمملكة السعودية.

وذكرت جريدة سبق السعودية، أن مصادر أكدت لها أنه لاصحة إطلاقا لهذه الأخبار، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على الأخبار من مصادرها الصحيحة، وعدم إشغال الرأي العام بتناقل أخبار ليس لها أدنى مصداقية.

وأعلنت مجموعة "بي إن" القطرية، في بيان لها، على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء الماضي أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن عرض مباريات كأس العالم، قبل 9 أيام على انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين السعودية وروسيا".

وفي حين أن هناك مفاوضات أولية تمت، لم يكن هناك أي اتفاق حول السعر أو في الحقيقة أي من الشروط الرئيسة لإعادة البث من قبل السعودية".