أحمد زكي في حوار نادر: إقصائي من عملي كضابط في "زوجة رجل مهم" أشعرني بالموت (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات المهتمة بالسينما، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو تضمن لقطات من أفلام الفنان الراحل أحمد زكي، التي جسد خلالها شخصية ضابط مخدرات في فيلم "الباطنية"، ثم ضابط آداب في فيلم "الباشا"، ثم ضابط أمن دولة في فيلم "زوجة رجل مهم".





وجاء في خلفية الفيديو، صوت أحمد زكي، مؤكداً أن شخصية الضابط في فيلم "زوجة رجل مهم"، كانت مركبة، فهو وصل إلى مرحلة كبيرة من حب العمل وخدمة الوطن، ولكنه وقع في فخ الصلاحيات المطلقة، في فترة "اعتقالات سبتمبر"، مما أدى إلى تغذية الـ"أنا" لديه، وشعوره بأنه على حق دائماً.





وأشار "زكي" إلى تأثير مهنة الضابط على صاحبها، وأن اعتياده على التحقيق مع المجرمين يجعله دائما في حالة شك، مؤكداً أن مشهد تحقيقه مع متهم في الفيلم، تضمن قيامه بخلع ساعته كنوع من الضغط على المتهم ليعترف بجريمته، لافتاً أن هذا المشهد لم يكن مكتوباً في السيناريو.





وعن مشهد النهاية في الفيلم، عندما قام الضابط بقتل والد زوجته، أكد "زكي"، أن بعد إقصائه من عمله، شعر بأنه مات، ولم يعد يملك سوى زوجته وحياته الأسرية، رافضاً التخلي عنهما، خاصة بعد تهديد زوجته بمغادرة المنزل مع والدها، فلم يجد حلاً سوى منعها بهذه الطريقة.





من جانبه، أعاد المخرج عمرو سلامة، نشر الفيديو، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق قائلا: "فيديو ملهم ملهم ملهم"، وأضاف: "بالمناسبة بعدها عمل ظابط رابع، في فيلم (أرض الخوف) "يحيى دبورة" وبرضه بلون وشكل مختلف".

وتابع "سلامة": "سيظل رأيي أن أحمد زكي كان ومازال أعظم موهبة تمثيل في تاريخ السينما المصرية وواحد من الأهم في تاريخ السينما في العالم كله".



