مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل ويودع أكثر من 8 ملايين معتمر

كشف تقرير إحصائيّ لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن إجمالي عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر صالات المطار منذ بداية الموسم حتّى يوم 21 رمضان الجاري، بلغ 8,346,894 معتمرًا.





وأوضح التقرير، أن الركاب القادمين في هذه الفترة بلغ 4,079,550 معتمرًا، فيما بلغ عدد الركاب المغادرين 4,267,344 معتمرًا، وبلغ إجمالي عدد رحلات المعتمرين القادمة والمغادرة 26.114 رحلة.





وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور: إن قدوم المعتمرين لهذا العام سجل حركةً تصاعديّة منذ بدء الموسم، مبينًا أنه وفقًا للخطة التشغيلية لموسم العمرة فمن المتوقع أن يستقبل المطار (10) ملايين معتمر في مرحلتَي القدوم والمغادرة، تتم خدمتهم من قبل أكثر من (27) جهازًا حكوميًّا وأهليًّا بكامل طاقته البشرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.





وأضاف "نور": أن إدارة المطار وبتوجيه من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أنهت منذ وقت مبكر كافة الاستعدادات لاستقبال موسم العمرة لهذا العام من خلال العمل على تطبيق الخطة التشغيلية بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمات ضيوف الرحمن.





وكانت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدوليّ قد أعلنت عن جاهزيتها العالية لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين لموسم العمرة للعام الحالي 1439هـ الذي بدأ في غرّة شهر صفر المنصرم وسيمتدّ إلى نهاية الثامن عشر من شهر شوّال المقبل.



