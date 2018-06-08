أسرة الشهيد عادل رجائي يشيدون بالعرض المسرحي "أمر تكليف" (صور)

حضرت زوجة الشهيد لواء عادل رجائي من سلاح المدرعات وأشقائه، مساء أمس، العرض المسرحي "أمر تكليف"، الذي يعرض يوميًا علي خشبة مسرح السلام.

وأصرت زوجة الشهيد علي تحية أبطال العرض المسرحي بنفسها، ووجهت إليهم تحية شكر فور انتهاء العرض علي مجهودهم الرائع في توصيل رسالة هامة للجمهور عن ضحايا الإرهاب والذي راح ضحيته زوجها الشهيد إثر عملية إرهابية أمام منزله.

العرض تدور أحداثه حول قوة الجنود المصريين ودفاعهم عن الوطن حتي الموت.

"أمر تكليف" هو أولي العروض المسرحية لمبادرة "اعرف جيشك" التي تنظمها البيت الفني للمسرح، والعرض بطولة عزة لبيب، وكريم الحسيني، ومحمد الأحمدي، وجهاد أبو العينين، وشريف العجمي، من إخراج باسم قناوي.