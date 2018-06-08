"ترامب": زوجتي لن تستقل الطائرات لـ30 يومًا





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه رفض طلب زوجته ميلانيا بمرافقته في رحلة إلى كندا، حيث تعقد القمة السنوية للدول الصناعية الكبرى، وذلك بناء على طلب من الأطباء المشرفين على متابعة الوضع الصحي للسيدة الأولى عقب العملية الجراحية التي خضعت لها.





وأضاف ترامب، أنه سوف يذهب لكندا بدونها لأنها خضعت لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات، وقد أبلغها الأطباء بألا تستقل الطائرات لمدة شهر، حسبما نقلت "أسوشيتد برس".





وكان مكتب السيدة الأولى، قد أعلن في 14 مايو، أن ميلانيا خضعت لجراحة لعلاج مرض حميد في الكلية.





وقضت ميلانيا خمسة أيام في المستشفى قبل عودتها إلى البيت الأبيض، ورفض مكتب السيدة الأولى الكشف عن مزيد من التفاصيل حول وضعها الصحي.





وكانت ميلانيا، ظهرت علنا في وقت سابق من الأسبوع الحالي للمرة الأولى منذ قرابة شهر.



