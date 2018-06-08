وكيل تموين الدقهلية يشن حملة على التجار المخالفين (صور)

شهد مركز ومدينة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حملة تموينية قادها إبراهيم أبوالفتوح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استهدفت بقالى التموين، بعد انتشار شائعة اختلاط الزيوت بالسولار.شارك في الحملة المهندس عماد حمدى مدير عام الرقابة التموينية، ومحمد مصطفى مدير إدارة تموين بندر ميت غمر، والسيد سليمان حسن مدير إدارة تموين مركز ميت غمر، والمهندس بكر حامد مدير مصنع الزيوت والصابون بميت غمر، والمهندس جمال الغندور مسئول الإعلام بمديرية التموين،محمد بسيونى إبراهيم، محمود السعيد الجندى المفتشان بمديرية التموين، مصطفى راضى نقيب تجار التموين بالدقهلية وعضو النقابة العامة بالقاهرة ومحمد على راميس رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين ميت غمروأكد إبراهيم أبو الفتوح وكيل تموين الدقهلية، سحب 60 كرتونة من بقالى التموين بمدينة السنبلاوين وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل لتحليلها.وأوقف وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية إبراهيم أبو الفتوح، حصة زيت الزقازيق «مصنع زيوت الشرقية» التي يتم تحصيلها وذلك عقب ورود شكاوى بالاشتباه في اختلاط الزيت بالجاز، والذي أكد الفحص أن الزيت تاريخ إنتاجه حديث ولكن نسبة تكريره عالية.وأكد وكيل الوزارة على سحب أي كميات تم توزيعها، وإرسال عينات من الزيت للمعامل لتحليلها وكشف سبب تغير لونها، خاصة وأن تاريخ الإنتاج حديث، مرجحًا أن يكون السبب في تغير اللون والرائحة غير المعتادة نتيجة زيادة نسبة التكرير واختلاط الكميات بالفول الصويا.وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن الأزمة ظهرت في مركزي ميت غمر والسنبلاوين، مشيرا إلى أن الدقهلية بها فقط وحدة تعبئة للغاز، وأثبتت المعاينات أن وراء الأزمة سوء التخزين وطريقة تكرير الزيوت، مؤكدا سحب عينات للفحص من التموين والصحة والرقابة الإدارية.يذكر أنه وردت شكاوى من البقالين التموينيين بتغير لون الزيت وخروج روائح منه تشبه "الغاز"، وتم سحب 28 كرتونة من أورمان السنبلاوين الخاص بالبقال التموينى «طلبة زين العابدين طلبة»، تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الرقابة التجارية بإدارة تموين السنبلاوين بالاشتراك مع النيابة الإدارية.