أسعار ياميش رمضان اليوم الجمعة 8-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

شهدت أسعار ياميش رمضان بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة؛ استقرارًا، وسجل سعر كيلو البندق النيء 250 جنيهًا، كيلو البندق المحمص 320 جنيها، سعر كيلو اللوز النيء 260 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا، سعر كيلو عين الجمل بلغ 380 جنيهًا، سعر كيلو الكاجو 400 جنيهًا، سعر كيلو الفستق المحمص 380 جنيهًا سعر كليو الفستق المقشر النيء 520 جنيهًا، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 350 جنيهًا.



ووصل سعر كيلو السوداني الحلواني 50 جنيهًا، سعر كيلو السوداني المملح 50 جنيهًا، البلح يتراوح ما بين 20 إلي35 جنيهًا، قمر الدين يتراوح ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، المشمشية تتراوح ما بين 90 إلى 150 جنية، القراصيا تتراوح ما بين 90 إلى 150 جنيهًا، مشروب السوبيا يتراوح ما بين 30 إلى 40 جنيهًا، مشروب الكركديه يتراوح ما بين 70 إلى 85 جنيهًا.



ووصل سعر كيلو البلح نصف الجاف 25 جنيهًا، البلح الجاف بـ20 جنيهًا للكيلو، البلح الغلابة بـ10 جنيهات، قمر الدين السوري بـ25 جنيها، زبيب مستورد إيراني بسعر 100 جنيه للكيلو، الزبيب المحلى بـ55 جنيهًا للكيلو، المشمشية المستوردة بـ88 جنيهًا، الفسدق 280 جنيهًا للكيلو، الكاجو بـ400 جنيه، جوز الهند الخشن بـ 60 جنيهًا للكيلو، جوز الهند الناعم بـ66 جنيهًا، التين الجاف بـ38 جنيهًا، القراصيا المستوردة بسعر 87 جنيها للكيلو.