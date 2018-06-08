عاجل.. الأهلي يطلب الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد "جوميز"

قال الإعلامى أحمد شوبير، إن البرتغالي جوزيه جوميز المرشح السابق لتولي المهمة الفنية النادي الأهلى وقع على عقود توليه المهمة قبل التراجع وتولى أحد الأندية السعودية.





وكتب شوبير عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الأهلي قام بتوقيع عقود بشكل رسمي مع البرتغالي جوزية جوميز وهناك شرط جزائي لمدة شهرين وسيتم دفعه للقلعة الحمراء".





يأتى ذلك فى الوقت الذى تترقب فيه الجماهير الحمراء نتيجة المفاوضات الجارية بين النادي الأهلي وعدد من المدربين الأجانب لتولى المهمة التدريبية للمارد الأحمر.