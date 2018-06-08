ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الأهلي يطلب الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد "جوميز"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:36 م
عاجل.. الأهلي يطلب الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد جوميز
طباعة
الفجر الرياضي
 

قال الإعلامى أحمد شوبير، إن البرتغالي جوزيه جوميز المرشح السابق لتولي المهمة الفنية النادي الأهلى وقع على عقود توليه المهمة قبل التراجع وتولى أحد الأندية السعودية.


وكتب شوبير عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الأهلي قام بتوقيع عقود بشكل رسمي مع البرتغالي جوزية جوميز وهناك شرط جزائي لمدة شهرين وسيتم دفعه للقلعة الحمراء".


يأتى ذلك فى الوقت الذى تترقب فيه الجماهير الحمراء نتيجة المفاوضات الجارية بين النادي الأهلي وعدد من المدربين الأجانب لتولى المهمة التدريبية للمارد الأحمر.

المزيد عن: كورة شوبير رياضة جوميز الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 6:10:01 PM