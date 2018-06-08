عاجل.. رحيل الفنان مجدي طلعت بعد صراع مع المرض
الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:37 م
الفجر الفني
توفى منذ قليل الفنان مجدى طلعت بعد صراع مع المرض، حيث أصيب طلعت بجلطة في المخ نقل على إثرها إلى قسم المخ والأعصاب بمستشفى الدمرداش، ورافقه صديقه الفنان أحمد العيسوي.
وكانت قد تابعت نقابة المهن الموسيقية حالته الصحية باستمرار، جدير بالذكر أن المطرب الشعبي مجدي طلعت، اشتهر بعدة أغنيات منها شايل الحمول، وبرافو عليك، وأغنية "عاجبنى أوى" و"خليك شاهد يا رب"، و"ثمن الغربة وأصعب دمعتين، واللي عايزني يجيني، معاك كام".
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