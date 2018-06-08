ضبط 65 محضرا ومخالفة تموينية في الإسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه فى إطار استكمال تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن المضى قدما فى تكثيف الحملات الرقابية لضبط حركة الأسواق والأسعار ومكافحة الغلاء والعمل على توفير كافة السلع الأساسية والتصدى بكل حسم لأي شكل من أشكال الاحتكار ومكافحة حالات الغش التجارى والبيع بأزيد من التسعيرة المقررة.





فأنه تم استئناف ومواصلة تنظيم عدد من الحملات على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها خلال الأسبوع الماضى والتى أسفرت عن ضبط وتحرير عدد 65 محضرا ومخالفة تموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع مرتكبى تلك المخالفات.





وقد قامت مديرية التموين بالإسماعيلية ورجال الرقابة التموينية بتنظيم تلك الحملات بالتعاون والتنسيق مع شرطة التموين.





وقد شملت تلك المحاضر عدد 29 محضرا فى مجال فى مجال الرقابة التموينية منها 23 محضرا ومخالفة فى مجال المخابز و6 محاضر عدم إعلان أسعار فى مجال المحلات والأسواق العامة بالإضافة إلى عدد 18 محضرا ومخالفة بمركز الإسماعيلية و5 محاضر بمركز فايد و4 محاضر بالقصاصين الجديدة و9 محاضر بمركز ومدينة القنطرة غرب.



