محافظ الإسماعيلية يشدد على النظافة العامة ورفع القمامة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وخاصة رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف وتضافر حجم العمل لتفعيل منظومة النظافة العامة خلال تلك الفترة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك والعمل على رفع وإزالة جميع تراكمات وتجمعات القمامة والمخلفات والرتش أولا بأول، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري للمحافظة واستثمار أيام الأجازات والعطلات؛ لتحقيق القدر الأكبر من النجاح للمنظومة.





واستكمالا لتنفيذ خطة المحافظة للنظافة العامة وحركة التجميل والتطوير التى تشهدها الإسماعيلية خلال تلك الفترة فى التعامل مع ملف النظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، قام المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة يرافقه أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس عبد الحميد عامر رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بتفقد ومتابعة تنفيذ أعمال الحملة التى نظمها رجال حي ثالث الإسماعيلية بمنطقة سوق الحرفيين والشارع الموازى لشارع التجارى والتى تعد أحدى بؤر تجمعات القمامة والمخلفات والتى يعانى منها سكان المنطقة وقاطنيها منذ فترة.





وذلك لمتابعة وتفقد أعمال رفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة من المنطقة للقضاء على اى شكل من أشكال التلوث البيئي إضافة إلى ما تسببه من تشويه للمنظر العام وذلك من أجل الحفاظ على نظافة المنطقة والمظهر الحضارى والجمالى بشكل عام.





وقد قامت الحملة برفع أطنان من القمامة والمخلفات من تلك المنطقة وناشد السكرتير العام المساعد للمحافظة خلال متابعته للعمل أهالى المنطقة بالحفاظ على استمرارية نظافة المكان.



