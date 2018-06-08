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كريستانتي : الإنضمام لروما كان هدفي

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:29 م
كريستانتي : الإنضمام لروما كان هدفي
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ريهام عبد المحسن
 
تحدث برايان كريستانتي إلى موقع روما الرسمي بعد الإعلان عن انتقاله إلى نادي العاصمة الإيطالية : "أنا سعيد للغاية لأن مجيئي إلى روما كان دائماً هدفي. كان هناك استعداد قوي من جانبي ومن النادي للتوصل إلى اتفاق وتمكنا من القيام بذلك بسرعة كبيرة. أنا واثق من أنني سأكون قادرًا على بذل قصارى جهدي وتقديم مساهمة كبيرة لهذا النادي ".

وعلق مونشي المدير الرياضي للنادي على انضمام كريستانتي قائلاً : "مع توقيع بريان، استحوذت روما على واحدة من أكثر لاعبي الوسط الواعدين في كرة القدم الإيطالية. نأمل في المستقبل أن يصبح أحد أعمدة روما والمنتخب الوطني".
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