ننفرد بنشر تفاصيل الاجتماع الأول لنقابة العاملين بآثار الوجه البحري وسيناء

اجتمعت اللجنة النقابية للعاملين بآثار الوجه البحري وسيناء بكامل هيئتها والبالغ عددها 12 عضوًا ورئيس، أمس الخميس، و صرح صلاح الهادي الأمين العام للعاملين، بأن اللجنة بها التنوع الكافي، حيث تضم ثمانية أعضاء عاملين وخمس عاملات، ومن مجموع أعضاء اللجنة يوجد عشرة أعضاء جدد من الشباب لدفع دماء جديدة باللجنة.









وكشف الهادي عن تشكيل اللجنة، وأسماء أعضائها وهم: بسيونى الكلاف أثري رئيسًا، ومبروك البدري أثري نائبًا، وصلاح الهادي الأمين العام أثري، وسعدية عبد الفتاح إدارية أمين عام مساعد، وفي أمانة الصندوق إبراهيم السعداوي إداري، وفي منصب الصندوق جاءت هدى إبراهيم إدارية، وأحمد جالي أثري أمين الشباب، وأخيرًا في أمانة المرأة جاءت نهلة مصطفى إدارية.









وأضاف أنه تم إيداع هذا التشكيل بمديرية القوى العاملة بالغربية والاتحاد العام للنقابات بالقاهرة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع التالي بعد انتهاء أيام عيد الفطر المبارك مباشرة؛ لتحديد المسؤوليات الداخلية بالوزارة لكل الأعضاء ولكل الملفات الخاصة بخدمة العاملين.









وتأتي في مقدمة أولويات أعمال اللجنة الاهتمام بملف الرعاية الصحية للعاملين، حيث أن العاملين بالآثار يتمتعون بخدمات التأمين الصحي، إلا أن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في كثير من الحالات لا يكفي، وكذلك ملف التثبيت للمتعاقدين والسراكي، والذين مضى على تعاقدهم سنوات دون اتخاذ خطوات جادة نحو تثبيتهم.









وفي نهاية تصريحاته قال الهادي إن اللجنة سوف تولي اهتمامًا كبيرًا النظر في تظلمات العاملين بالقطاعات المختلفة بالوزارة، وكما ستقتح ملف التسويات وزيادة الأجور.



