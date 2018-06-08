خالد جلال يكرم فاطمة محمد على في ختام فعاليات "هل هلالك" (صور)

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، الفنانة المطربة فاطمة محمد على، أمس الخميس، فى ختام برنامج "هل هلالك" الذى نظمه القطاع للعام الثالث على التوالى بالتعاون مع كافة الجهات التابعة له.

وقد أهدى جلال قلادة القطاع للفنانة فاطمة محمد على عقب أن قدمت باقة من أشهر الأغنيات الدينية والوطنية التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين منها " أم النبى، لجل النبى، القلب يعشق كل جميل، والله لسة بدرى ياشهر الصيام، محمد يا رسول الله" واختتمت فقرتها بأروع الأغانى الوطنية للفنانة شادية "يا حبيبتى يا مصر".

وكما هو معتاد طوال مدة برنامج هل هلالك، شهدت الليلة الأخيرة أيضا للبرنامج اقبالا جماهيريا، وحرص الجميع على مشاهدة الفقرات الأولى فى البرنامج منها أوبريت العرائس" الليلة الكبيرة" الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، إلى جانب الورش الفنية فى ركن الطفل التى تشرف عليها الفنانة سها كحيل.

كما قدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، مجموعة متنوعة من أشهر فقرات السيرك القومى منها الساحر للفنان عادل السعيد ساحر مصر الأول، والأنتيبوت للفنانة مروة كمال، والكرابيج للفنانة نهى إسماعيل، وشخصية شارلى شابلن للفنان محمد عبد الموجود، والتوازن للفنان عبودى.