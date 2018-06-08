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بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:23 م
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
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سالى رضوان
 
شهدت قرى ومدينة طلخا في محافظة الدقهلية، حملة شنها جهاز شؤون البيئة استهدفت المنازل للتوعية البيئية للمواطنين عن مخاطر الأكياس والشنط البلاستيكية واستخداماتها غير الآمنة على صحة المواطنين.




ترأس الحملة محمد عمر، وشيرين عبدالعزيز مسؤولى الإعلام والتوعية، وتحت إشراف آمال عطية رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا.


وقام أعضاء اللجنة بالمرور على المنازل والمحال التجارية والأسواق بمدينة طلخا وقراها "ميت الكرماء، جوجر، منشأة البدوى؛ لتوعيتهم عن مخاطر الأكياس البلاستيكية واستبدالها الشط المصنعة من الأقمشة لخطورتها على صحة الإنسان تحت عنوان "طرق الأبواب".


ولاقت الحملة استحسان المواطنين مطالبين باستمرار عمليات التوعية للحد من الأمراض والفيروسات والحفاظ على حياة المواطنين.
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
بيئة الدقهلية تنظم حملات توعية للمنازل ضد مخاطر الأكياس البلاستيكية (صور)
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