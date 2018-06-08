23 % ارتفاع فى سيولة البورصة السعودية خلال أسبوع

صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي بنسبة 2.2%، بما يعادل 183.31 نقطة، ليغلق اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، عند 8344.4 نقطة.





وشهد الأسبوع ارتفاعا في إجمالي السيولة بنسبة 23.6%، لتسجل 19.89 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مقارنة بالأسبوع السابق، عند 16.09 مليار ريال (4.29 مليار دولار).





وزاد متوسط قيمة التداول ليسجل 3.9 مليار ريال (1.06 مليار دولار) بالجلسة الواحدة، بنسبة ارتفاع 23.6%.





وارتفعت كميات التداول بنسبة 11.17% إلى 789.33 مليون سهم خلال الأسبوع، مقارنة مع 709.99 مليون سهم خلال الأسبوع السابق.





وصعد متوسط كمية التداول إلى 157.86 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 11.17%.





وشهد 16 قطاعاً صعوداً خلال تداولات الأسبوع المنتهي اليوم، بصدارة الأدوية بنسبة 6.9%، تلاه إنتاج الأغذية بـ6.3%، وتطوير العقارات بزيادة 5.1%، وحقق قطاعي البنوك والاتصالات نمواً بنسب 3.6%، 1.9% على الترتيب.





في حين تراجع 4 قطاعات خلال الأسبوع، وكان الأكثر خسائر الإعلام بمقدار 2.8%، والسلع طويلة الآجل بانخفاض 1.7%، ثم الصناديق العقارية بـ1.3%، كما تراجع المواد الأساسية بمقدار 0.5%.