ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

23 % ارتفاع فى سيولة البورصة السعودية خلال أسبوع

الجمعة 08/يونيو/2018 - 04:11 م
23 % ارتفاع فى سيولة البورصة السعودية خلال أسبوع
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي بنسبة 2.2%، بما يعادل 183.31 نقطة، ليغلق اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، عند 8344.4 نقطة.

وشهد الأسبوع ارتفاعا في إجمالي السيولة بنسبة 23.6%، لتسجل 19.89 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مقارنة بالأسبوع السابق، عند 16.09 مليار ريال (4.29 مليار دولار).

وزاد متوسط قيمة التداول ليسجل 3.9 مليار ريال (1.06 مليار دولار) بالجلسة الواحدة، بنسبة ارتفاع 23.6%.

وارتفعت كميات التداول بنسبة 11.17% إلى 789.33 مليون سهم خلال الأسبوع، مقارنة مع 709.99 مليون سهم خلال الأسبوع السابق.

وصعد متوسط كمية التداول إلى 157.86 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 11.17%.

وشهد 16 قطاعاً صعوداً خلال تداولات الأسبوع المنتهي اليوم، بصدارة الأدوية بنسبة 6.9%، تلاه إنتاج الأغذية بـ6.3%، وتطوير العقارات بزيادة 5.1%، وحقق قطاعي البنوك والاتصالات نمواً بنسب 3.6%، 1.9% على الترتيب.

في حين تراجع 4 قطاعات خلال الأسبوع، وكان الأكثر خسائر الإعلام بمقدار 2.8%، والسلع طويلة الآجل بانخفاض 1.7%، ثم الصناديق العقارية بـ1.3%، كما تراجع المواد الأساسية بمقدار 0.5%.
المزيد عن: البورصة السعودية الاقتصاد العربى الاقتصاد السعودى اسواق المال اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 4:30:27 PM