مدير أمن المنيا يشهد الدورة التثقيفية للأفراد والمدنيين
الجمعة 08/يونيو/2018 - 04:09 م
احمد الخميسي
شهد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا يرافقه اللواء مجدي عامر نائب مدير الأمن ختام الدورة التثقيفية رقم (69) لتنمية المهارات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية.
وأكد مدير الأمن على احترام حقوق الإنسان في ظل القانون وحسن معاملة المواطنين والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذي ينتمون إلية والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى.
كما شدد على فتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية والالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح.
وأكد على تحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطه بالجهاز والالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة من أبنائها للمواطنين في ذلك والتأكيد على سياسة الوزارة في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين وكذلك التأكيد على الرعاية الخاصة التي توليها الوزارة لأبنائها في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية.
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