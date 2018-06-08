إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب "ميكروباص" بكفرالدوار

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي أمام كوم الطرفاية اتجاه الإسكندرية.



بالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل قيادة "قدري م.س" سائق ومقيم بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ وفر هاربًا تاركًا السيارة، وسيارة ميكروباص قيادة "سيد م.ا" 54 عاما - سائق ومقيم بمركز مطوبس بكفرالشيخ، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار أحد الإطارات مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف، مما أدى لانحراف الأخيرة وانقلابها على جانب الطريق.



أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية وعدد 8 من مستقليها بسحجات وكدمات وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو العام للعلاج وتم عمل اللازم لهم وغادروها عدا المدعو "محمود إ.ا" 54 عاما - مصاب باشتباه كسر بالضلوع وتم حجزه بالمستشفى لاستكمال العلاج.



بسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.