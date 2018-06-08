أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بأكتوبر

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية بقطاع أكتوبر، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.





وأشرف على الحملة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها العميد مدحت فارس رئيس قطاع أكتوبر.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 311 مخالفة مرورية، 32 مخالفة مرافق، كما تم ضبط 3 مخالفات تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



