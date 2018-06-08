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ضبط مصنع وورشة للبلاستيك والكارتون بدون ترخيص بالقليوبية

الجمعة 08/يونيو/2018 - 04:03 م
ضبط مصنع وورشة للبلاستيك والكارتون بدون ترخيص بالقليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة، برئاسة عبدالحكيم القاضى رئيس الحى، اليوم الجمعة، حملات تفتيشية على المصانع والورش غير المرخصة، والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين ومخالفة لقانون البيئة واشتراطات الأمن الصناعي والغير صادر لها تراخيص بمزاولة النشاط والموجودة داخل الحيازات العمرانية.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع وورشة لتصنيع البلاستيك والكارتون تدار بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد القاضى بأن الحملات مستمرة وسيتم تطبيق القنون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له مخالفه القوانين، تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بضرورة تكثيف وتشديد الرقابة جميع المخالفات وردع المخالفين لللحفاظ على امن وسلامة المواطنين.
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