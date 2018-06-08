عاجل.. ضربة قاتلة لأوروجواي قبل مواجهة مصر بمونديال روسيا

تعرض مهاجم نادي برشلونة و المنتخب الأوروجواياني ، لويس سواريز، لإصابة في المبارة الودية التي جمعت منتخب بلاده مع منتخب أوزبكستان، ضمن تحضيرات منتخب الأوروجواي لكأس العالم.









وذكرت وكالة "سبوتينك" الروسية بأن سواريز خرج من المباراة مصابا ولم يتمكن من اللعب حتى النهاية، متأثرا بإصابة تعرض لها من أحد مدافعي أوزبكستان على قدمه اليمنى في الدقيقة 78.









وساهم سواريز بفوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة، بتسجيله لهدف في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، كما وصنع الهدف الأول لأراسكاتيا.









وأثارت الإصابة شكوكا حول إمكانية مشاركة اللاعب في أولى مباريات منتخب بلاده أمام المنتخب المصري، والتي ستقام في الخامس عشر من يونيو.









ولم يصدر الاتحاد الأوروجواياني أي تصريح حول مدى إصابة سواريز.









يذكر بأن منتخب الأوروغواي سيخوض دور المجموعات من بطولة كأس العالم في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات مصر والسعودية وروسيا البلد المضيف.