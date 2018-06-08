تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط ربة منزل متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل أحد المساكن بالمنيا.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، أخطارا يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، مفادها قيام نعمة م ا 38 سنه ربة منزل ومقيمة دائرة القسم وراء ارتكاب واقعة سرقة بعض المصوغات الذهبية ومبلغ مالى من داخل مسكن محمد م ع سن44 ومقيم دائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمسكنها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها وبإرشادها تم ضبط المسروقات وعبارة عن ( 2عقد – 4انسيال – 2 قرط – 11 خاتم – اسورة – 7 دلايات) ومبلغ مالى قدرة 7500 جنية. بعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واقر بانها ذات المبلغ بسرقتها.



بالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهمة والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.