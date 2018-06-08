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القبض على قاتل "حسن" ضحية الخلافات المالية بكفرالدوار

الجمعة 08/يونيو/2018 - 04:00 م
القبض على قاتل حسن ضحية الخلافات المالية بكفرالدوار
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من القبض علي قاتل الشاب "حسن" بعد طعنه بسلاح أبيض بالصدر اثر مشادة بسبب خلافات مالية بينهم بكفرالدوار.

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار، بوفاة المدعو "حسن ا.ش" إثر إصابته بجرح طعني شبه نافذ بالصدر.

حيث قررت والدته ومرافقه المدعو "إمام أ.إ" بقيام المدعو "مختار ج.س" 24 عاما – عامل، بالتعدي على المتوفى بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته لحدوث مشاجرة إثر مشادة بينهما بسبب خلافات مالية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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