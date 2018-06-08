محافظ المنيا يوجه وكيل الصحة بمتابعة مستشفى العدوة بعد إحالة 50 طبيب للتحقيق (صور)

اطمئن اللواء عصام الدين البديوى محافظ المنيا، على الحالة الصحية لمرضى مستشفى العدوة المركزي في الأقسام المختلفة، واستمع إلى طلباتهم وشكواهم، وكلف وكيل وزارة الصحة بمتابعة الوضع العام للمستشفي وتيسير وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات الطبية لخدمة المترددين على المستشفى وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، لمركز العدوة، تفقد خلالها مستشفى العدوة المركزي في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات والوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج المرضى.



كما شملت جوله المحافظ تفقد ديوان عام الوحدة المحلية وتم المرور علي الموظفين ومتابعة سير العمل، كا تفقد جراج الوحدة المحلية، وكذلك احدي شون القمح بالمركز، وكذلك مبني حي شرق بالمدينة، وأرض مستشفي العدوة الجديدة المزمع إنشائها.