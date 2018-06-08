العثور على جثة مذيع أمريكي شهير في فرنسا

عثر في فرنسا، اليوم الجمعة 8 يونيو، على جثة المذيع الأمريكي والطاهي الشهير، أنطوني بوردين، الذي عرف بسلسة حلقات "أجزاء غير معروف" الخاصة بتقاليد الطهي حول العالم.





وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنه تم العثور على الطاهي الأمريكي الشهير ميتا في غرفته بالفندق في فرنسا.





وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي يعمل لصالحها بوردين، خبر الوفاة، قائلة في بيان لها إن صديقه الطاهي، إريك ريبير، وجده ميتا في الغرفة. ووصفت الوفاة بأنها "انتحار".





​وأوضحت الشبكة أنه كان في "ستراسبورغ" لتصوير مسلسله "أجزاء غير معروفة".





وأضافت: "حبه العظيم للمغامرة والأصدقاء الجدد والطعام والشراب الرائع، وقصص العالم الرائعة جعلت منه راويا فريدا من نوعه. ولم تتوقف مواهبه عن إبهارنا وسنفتقده كثيرا".





ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن السلطات في فرنسا لم تتلق حتى الآن أي معلومات عن الوفاة.



