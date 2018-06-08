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محمد فراج جاسوسًا كوميديًا في "الوصية" (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:57 م
محمد فراج جاسوسًا كوميديًا في الوصية (صور)
محمد فراج
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أحمد رمضان متولي
 

شارك الفنان محمد فراج، في حلقة أمس من مسلسل "الوصية" الذي يعرض حصريا على cbc، كضيف شرف.

 

وظهر فراج بأكثر من شكل خلال الحلقة، مقدما شخصية كوميدية وهي "خميس الجاسوس"، الذي يطلب من أكرم حسني وأحمد أمين (إبو وسمسم)، تنفيذ مهمة لصالحه من أجل أن يوقع على الوصية.

 

يذكر أن محمد فراج ينتظر عرض مسلسله "أهو ده اللي صار" عقب شهر رمضان،ويشاركه البطولة فيه عدد من النجوم منهم؛ روبي، أحمد داود، أروى جودة، سوسن بدر وهشام إسماعيل، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.

 

محمد فراج جاسوسًا كوميديًا في "الوصية" (صور)
محمد فراج جاسوسًا كوميديًا في "الوصية" (صور)
محمد فراج جاسوسًا كوميديًا في "الوصية" (صور)
محمد فراج جاسوسًا كوميديًا في "الوصية" (صور)
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