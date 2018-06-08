حكومة غانا تتعهد بسرعة التحقيق في أزمة حل اتحاد الكرة





قال وزير الإعلام الغاني، مصطفى عبد الحميد، إن الشرطة بصدد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التحقيق بشكل سريع ودقيق في محتوى الفيديو الذي في حل اتحاد الكرة.

وأبدت الحكومة صدمتها وغضبها إزاء محتوى الفيديو الذي نشر أمس الأول الأربعاء بعنوان "عندما يصبح سوء السلوك والجشع هما القاعدة."

وتابع الوزير في بيان رسمي: "المقطع يكشف المساوئ في أداء الاتحاد الغاني لكرة القدم، من انتشار الاحتيال والفساد والرشوة."

وأضاف أن الحكومة قررت اتخاذ خطوات فورية لحل اتحاد الكرة، "وبالتالي ستعلن الحكومة خلال وقت قصير عن إجراءات مؤقتة لتنظيم نشاط كرة القدم لحين تنصيب إدارة جديدة."

وتابع: "الحكومة ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة من أجل تطهير إدارة كرة القدم في البلاد."

وسيتم إرسال القرارات إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وستتعاون الحكومة معهما في رسم الطريق المستقبلي لكرة القدم الغانية.

وقررت الحكومة الغانية، اتخاذ خطوات فورية لحل اتحاد كرة القدم، وذلك بعد أن كشف مقطع فيديو عن فساد مزعوم في إدارة كرة القدم بالدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وفي مقطع الفيديو، شوهد رئيس الاتحاد الغاني كويسي نيانتاكي، كما سمع صوته، وهو يعد بإمكانية التأثير على الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو ونائب الرئيس محمدو باوميا ومسؤولين في الحكومة، بالمال.

كذلك شوهد نيانتاكي في تسجيل بمقطع الفيديو وهو يتسلم 65 ألف دولار من صحفيين متخفيين.

وألقي القبض على نيانتاكي، عضو مجلس الفيفا والمسؤول في الكاف، لدى عودته من زيارة رسمية إلى المغرب، ويخضع للتحقيقات.