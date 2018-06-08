وزير الثقافة تشارك في اجتماع الأعلى للثقافة لمناقشة التقارير الدورية

‎عقد أمس الخميس ٧ يونيو اجتماع هيئة مكتب المجلس الأعلي للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلي للثقافة، وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد اجتماع المجلس الأعلي للثقافة والمقرر يوم الثلاثاء القادم ١٢ يونيو ٢٠١٨، ولمناقشة التقارير الدورية التي يعدها الأمين العام تمهيدا لعرضها علي المجلس.

‎حضر الاجتماع دكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة ودكتور صلاح فضل، والسفير عبد الرؤوف الريدي، والدكتور فوزي فهمي، ودكتور جابر عصفور، ودكتور محمد نور فرحات، ودكتور مصطفي الفقي.