ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الثقافة تشارك في اجتماع الأعلى للثقافة لمناقشة التقارير الدورية

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:55 م
وزير الثقافة تشارك في اجتماع الأعلى للثقافة لمناقشة التقارير الدورية
وزير الثقافة
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

عقد أمس الخميس ٧ يونيو اجتماع هيئة مكتب المجلس الأعلي للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلي للثقافة، وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد اجتماع المجلس الأعلي للثقافة والمقرر يوم الثلاثاء القادم ١٢ يونيو ٢٠١٨، ولمناقشة التقارير الدورية التي يعدها الأمين العام تمهيدا لعرضها علي المجلس.

 

حضر الاجتماع دكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة ودكتور صلاح فضل، والسفير عبد الرؤوف الريدي، والدكتور فوزي فهمي، ودكتور جابر عصفور، ودكتور محمد نور فرحات، ودكتور مصطفي الفقي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
-
x
18:00
-
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
-
x
19:00
-
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
-
x
19:30
-
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 4:30:27 PM