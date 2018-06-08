تعرف على موعد الإعلان عن "لوجو" المتحف الكبير وخطة عرض "البهو العظيم"

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إنه من المقرر الإعلان عن الشعار الجديد للمتحف (لوجو المتحف)، الأحد المقبل، والذي سيساعد في بدء الحملة الترويجية له في مصر والعالم، وذلك خلال مؤتمر التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف.





وأوضح، في تصريحات اليوم، أن الشعار سيرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متاحف العالم حيث يبلغ إجمالي مساحته 500 ألف متر مربع يعرض فيها 100 ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني و الروماني في مصر.





وتابع أنه من المتوقع الانتهاء هندسيًا من المرحلة الأولي لمشروع المتحف نهاية 2018 تمهيدًا لافتتاحها في غضون الربع الاول من عام 2019 حيث تعرض ولأول مرة مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة في مكان واحد و التي يصل عددها إلى أكثر من 5000 قطعة.





وأورد أن هذا بالإضافة إلى بهو المتحف حيث يوجد تمثال الملك رمسيس الثاني، وعمود ابنه الملك مرنبتاح، والدرج العظيم الذي سيضم 87 تمثالًا ملكيًا وعناصر معمارية ضخمة من بينها تمثال لكل من الملوك خفرع ومنكاورع وسنوسرت وإخناتون وأمنحتب الثالث.



