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الأهلي يكشف موقفه من الشرط الجزائي في عقد "جوميز"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:50 م
الأهلي يكشف موقفه من الشرط الجزائي في عقد جوميز
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الفجر الرياضي
 

أوضح شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة الأهلي ستكون صاحبة الكلمة في استخدام الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز والذي أعتذر عن تدريب الفريق.

 

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب جوميز من قيادة الأهلي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع المدرب البرتغالي.


وأصدر النادي الأهلي بيانا الخميس أكد فيه اعتذار المدرب عن الحضور إلى القاهرة في الوقت الأخير وذلك بداعي ظروف أسرية.

 

وقال شريف فؤاد من خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي، إنه هناك بعض التدخلات التي تحول أو تغير وجهة المدير الفني.

 

وأضاف: "وجهة المدرب تغيرت بعد أن تم الاتفاق معه، الأهلي لديه عقد مع المدرب وهذا العقد يحتوي على شرط جزائي ومجلس الإدارة لديه الكلمة الأخيرة في التحرك ضد المدير الفني أم لا".

المزيد عن: كورة قناة الأهلى رياضة جوميز البرتغالي الأهلي
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