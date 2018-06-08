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بردة البوصيري "بالسحيمي و"وهج" بالإسكندرية في ليالي رمضان الثقافية

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:50 م
بردة البوصيري بالسحيمي ووهج بالإسكندرية في ليالي رمضان الثقافية
بردة البوصيري
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أحمد رمضان متولي
 

في إطار الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتي تحمل شعار "الإبداع يجمعنا"، أقيمت فى التاسعة والنصف مساء أمس الخميس7 يونيو الموافق (22 رمضان)، ببيت السحيمى أمسية شعرية بعنوان "قراءات فى الشعر الصوفى" تضمن برنامج الأمسية إلقاء مجموعة من القصائد لرموز الشعر الصوفى :"بشر الحافي"، "رابعة العدوية" و"ابن الفارض" ، قدمها الشاعر " السماح عبد الله "، تخللها فقرات لفرقة "بردة البوصيرى" بقيادة المنشد "طه الأسكندرانى" إلقاء الفنان شريف أبو العلا

 

 وبالإسكندرية، أقام مركز الحرية للإبداع حفل فني لفرقة "وهج" للبالية والرقص الحر.

 

كما استمر معرض البيع لمنتجات الحرف التراثية لمنتجات مركز الحرف بالفسطاط بمنفذ بيع الصندوق بجوار قصر الأمير بشتاك حيث يعرض مجموعة من منتجات المركز تشمل (الحلي، الخزف، زجاج معشق، جبس، خشب، أعمال النحاس) .

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