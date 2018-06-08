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ضبط 2 طن منتجات ألبان متعفنة داخل مصنع غير مرخص في أكتوبر

الجمعة 08/يونيو/2018 - 03:48 م
ضبط 2 طن منتجات ألبان متعفنة داخل مصنع غير مرخص في أكتوبر
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إيمان عبد العاطي
 
ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ما يقرب من 2 طن جبن وسمن وكريمة مجهولة المصدر، داخل مصنع غير مرخص بدائرة قسم تاني أكتوبر. 

كانت معلومات وردت للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع منتجات ألبان، غير مرخص، بدائرة قسم ثاني أكتوبر، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع منتجات الألبان مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك البشري، وإعادة توزيعها على الأسواق مستغلا إقبال المستهلكين على شرائها، ومحققا من نشاطه أرباح مادية طائلة بطريقة غير مشروعة. 

وبالتأكد من صحة ماورد من معلومات تم إعداد قوة أمنية من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع مفتشي الصحة، ومداهمة المصنع المشار إليه، وتم القبض على المدير المسئول عن المصنع وبالتفتيش ضبط 45 صفيحة جبن سعة الواحدة 20 كيلو، 31 جردل كريمة سعة الواحد 15 كيلو، 8 كيلو بسطرمة، 7 جردل سمن سعة الواحد 15 كيلو، 30 كرتونة سمن داخل كل كرتونة 12 عبوة، وكل عبوة 600 جرام، مجهولة المصدر وبها تعفن وتفوح منها رائحة كريهة، وبلغ إجمالي المضبوطات طن و694 كيلو جرام.

وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضرا بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

المزيد عن: منتجات ألبان مديرية أمن الجيزة الجيزة أخبار مصر
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