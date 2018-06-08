وزير البترول الأسبق ضيف منال السعيد في "نجوم الإدارة" علي "المحور".. اليوم

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في برنامجها "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة من عصر اليوم، المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق.

يتحدث "كمال" عن تحول مصر إلي مركز إقليمي للطاقة في المنطقة وتحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام ٢٠١٩، ويتناول جهود الحكومة في هذا الصدد، ويستعرض جانبا من أخطاء منظومة دعم الوقود في مصر، وكيف يذهب ٩٠% من مخصصات الدعم إلي الأغنياء، ويقدم رؤيته لإصلاح المنظومة، و أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ويقيم "كمال"، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يذاع البرنامج في الرابعة عصراً كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وتعاد إذاعته في العاشرة مساءً، وفي السابعة صباح اليوم التالي.

ويأتى "نجوم الإدارة" كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج "مش بالكلام"، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.