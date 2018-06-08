الوفد المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي يزور مقر البعثة الأوروبية

زار الوفد الحكومي المصري، المشارك في الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، مقر البعثة الدائمة للمقر الأوروبي، وكان في استقبله السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، مرحبا بهم، ومؤكدا أن مقر البعثة هو بيتنا ووطننا مصر.





وبدأ المؤتمر، أعماله، في 28 مايو الماضي ويختتم أعماله اليوم الجمعة، ورأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوي العاملة محمد سعفان، وقد غادر جنيف للقاهرة قبل تقديم استقالة الحكومة بيومين.





وأعرب الوفد، عن شكره وتقديره لدعم السفير، للوفد المصري طوال فترة انعقاد المؤتمر التي بدأت خلال الفترة من 28 مايو حتي اليوم الجمعة 8 يونيو، فضلا عن تعاونه الدائم في كافة الملفات المعروضة على المؤتمر.



