طوارئ بـ"الجيزة" استعدادا لعيد الفطر

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، تشكيل العديد من اللجان للمرور على المخابز والأسواق العامة والمطاحن؛ للتأكد من تقديم خبز مطابق للمواصفات.





وأضاف في بيان اليوم، أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتم التأكيد على تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات وصيانتها من جانب الهيئة العامة للنظافة والتجميل وتأهيلها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، لافتًا إلى أن كافة أجهزة المحافظة في حالة طوارئ خاصة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الأحياء والمراكز والمدن والتأكيد على التواجد بالشارع لفرض الانضباط وحل مشاكل المواطنين.





ونوه بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمراقبة الخدمات التي تقدم للمواطنين خلال أيام العيد وتلقي أي شكاوى أو بلاغات.





تصريحات المحافظ جاءت عقب أدائه صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، بمسجد الكواكبي بالعجوزة، يرافقه نائبه اللواء علاء الهراس، واللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير المساعد ورؤساء الأجهزة التنفيذية، والدكتور محمد نور عثمان، وكيل وزارة الأوقاف.



