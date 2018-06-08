مشاهدة مباراة السعودية والمانيا مباشر - Yalla Shoot

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وتبث المباراة الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت القاهرة، 18:30 بتوقيت غرينتش.

معلومات عن مباراة السعودية وألمانيا بدون تقطيع اليوم ألمانيا Vs السعودية، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : Bein Sport 3، الملعب : باي أرينا ، المعلقين : يوسف سيف .

وتبث مباراة السعودية وألمانيا على قنوات KSA Sports HD1، وسيتولى فهد العتيبي التعليق على المباراة على قناة السعودية الرياضية.

موعد مشاهدة مباراة السعودية وألمانيا اليوم في تمام الـ 20:30 مساء بتوقيت السعودية، والـ 19:30 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية وألمانيا بث مباشر اليوم 8-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

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