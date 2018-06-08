فلامنجو يعزز صدارته للدوري البرازيلي

عزز فلامنجو صدارته للدوري البرازيلي، بعد فوزه بهدفين نظيفين على مضيفه فلومينينزي، في إطار الجولة العاشرة من البطولة.

وسجل لفلامنجو، هومبرتو دورادو (ق30) من ضربة جزاء وفيليبي فيزو (ق79).

وبفوزه رفع فلامنجو رصيده إلى 23 نقطة منفردا بالقمة، إذ يتقدم بخمس نقاط على سبورت ريسيفي الوصيف، أما فلومينينزي فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المرتبة العاشرة.

وفي مباراة أخرى فاز بارانا على ضيفه باهيا بهدف نظيف، ليحل صاحب الأرض بالمركز الـ18 بتسع نقاط متقدما بنقطة على الضيوف أصحاب المرتبة الـ19.

وفي ختام الجولة، فاز أتلتيكو مينيرو على مضيفه أمريكا (1-3) ليصعد للمركز الرابع بـ17 نقطة بفارق الأهداف خلف بالميراس، وأمام كروزيرو وساو باولو، بينما تجمد رصيد صاحب الأرض عند 13 نقطة في المرتبة الـ11.

وكانت الجولة قد انطلقت الثلاثاء بتعادل ساو باولو سلبيا مع ضيفه إنترناسيونال.

ويوم الأربعاء، فاز بالميراس على جريميو بهدفين نظيفين، وسبورت ريسيفي على أتلتيكو باراناينسي بهدف دون رد، وفيتوريا على شابيكوينسي بنفس النتيجة، بينما تعادل بوتافوجو مع سيارا سلبيا وكورينثيانز مع سانتوس (1-1) وبنفس النتيجة كروزيرو مع فاسكو دا جاما.