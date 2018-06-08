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بي إم دبليو تستعرض نسختها الجديدة من "X5" الجبارة (فيديو)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:16 م
بي إم دبليو تستعرض نسختها الجديدة من X5 الجبارة (فيديو)
BMW X5
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استعرضت بي إم دبليو الألمانية مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات "X5" رباعية الدفع الشهيرة.

وتميز النموذج الجديد من "X5" بهيكل عصري أنيق بطول 5 أمتار تقريبا، أما المسافة بين محوري العجلات فأصبحت 2.97 م، وسعة الصندوق الخلفي أضحت 645 لترا.

وأتت السيارة الجديدة بعدة نماذج، 2 يزودان بمحركات بنزين توربينية بـ 6 أسطوانات وسعة 3 لترات، وعزم 340 و540 حصانا، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم الساعة في غضون 5.3 ثانية.

أما النموذجان الآخران فأتيا بمحركات بسعة 4.4 لتر وعزم 462 و650 حصانا، قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 4.6 ثانية فقط.


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