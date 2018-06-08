بي إم دبليو تستعرض نسختها الجديدة من "X5" الجبارة (فيديو)

استعرضت بي إم دبليو الألمانية مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات "X5" رباعية الدفع الشهيرة.





وتميز النموذج الجديد من "X5" بهيكل عصري أنيق بطول 5 أمتار تقريبا، أما المسافة بين محوري العجلات فأصبحت 2.97 م، وسعة الصندوق الخلفي أضحت 645 لترا.





وأتت السيارة الجديدة بعدة نماذج، 2 يزودان بمحركات بنزين توربينية بـ 6 أسطوانات وسعة 3 لترات، وعزم 340 و540 حصانا، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم الساعة في غضون 5.3 ثانية.





أما النموذجان الآخران فأتيا بمحركات بسعة 4.4 لتر وعزم 462 و650 حصانا، قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 4.6 ثانية فقط.







