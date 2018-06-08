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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 8 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:15 م
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 8 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
الفاكهة
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هشام إسماعيل
 

شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 15 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 10 جنيهًا للكيلو، والموز 5 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 10 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 3 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيهات للكيلو، والخوخ 5 جنيهات للكيلو.
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