آيسلندا تتطلع للمنافسة على لقب "الحصان الأسود"

ما من أحد يمكنه الآن التقليل من شأن المنتخب الأيسلندي الذي فجر مفاجأة كبيرة ببلوغه دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016)، ثم أتبعها بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بجدارة.







وتأهل المنتخب الأيسلندي إلى المونديال الروسي من خلال تصدره لمجموعته في التصفيات الأوروبية، والتي ضمت معه منتخبات قوية مثل كرواتيا وتركيا وأوكرانيا.







وأصبحت آيسلندا أصغر بلد يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم على مدار تاريخ البطولة.







والآن، سيكون المنتخب الآيسلندي على موعد مع تحد كبير وصعب عندما يخوض فعاليات الدور الأول للمونديال الروسي، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا.







ومن الصعب اعتبار المنتخب الآيسلندي بمثابة المرشح الأقرب للخروج من هذه المجموعة صفر اليدين، بعدما فرض نفسه كحصان أسود بجدارة في يورو 2016، بل إن النظر للمنتخب الآيسلندي حالياً قد يكون من باب التساؤل عن قدرته على تحقيق المفاجأة والتأهل إلى الدور الثاني في المونديال على حساب أحد المنتخبات الأخرى في المجموعة، والتي تفوقه كثيراً في الخبرة بالمونديال.







وقبل عامين فقط، سافر نحو 10 بالمئة من تعداد آيسلندا البالغ نحو 330 ألف نسمة إلى فرنسا لتشجيع الفريق بحرارة.



ونجحت الجماهير في زيادة الحافز لدى الفريق على التألق في أول مشاركة له بالبطولات الكبيرة، إذ وصل لدور الثمانية قبل أن ينهي المنتخب الفرنسي صاحب الأرض مغامرته.







وينتظر أن يشهد المونديال الروسي زحف عدد مماثل من الجماهير خلف فريقهم إلى روسيا في المباراة الأولى التي يلتقي فيها المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم الشهير ليونيل ميسي.







ويعتمد المدير الفني للفريق، هيمير هالغريمسون، على مجموعة متميزة من اللاعبين مثل نجم خط وسط إيفرتون الإنجليزي، جيلفي سيغوردسون، ومهاجم أوغسبورغ الألماني، ألفريد فينبوغاسون.







وسيكون عبور الفريق من دور المجموعات إلى مرحلة الأدوار الفاصلة في أول مشاركة له بالمونديال بمثابة إنجاز كبير للمنتخب الآيسلندي.