غدًا.. رئيس مجلس النواب في زيارة لمحافظة الغربية



وأصدرت جامعة طنطا، بيانا، اوضحت فيه حضور رئيس مجلس النواب لقاء علمى بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية والشعبية.



وكشفت مصادر، أن زيارة رئيس مجلس النواب، تتضمن حضوره مناقشة رسالة ماجستير فى القانون للباحث الدكتور فتحى ندا، عضو مجلس النواب، ويعقبها لقاء مع اللواء احمد ضيف صقر، محافظ الغربية، برفقته وكلاء الوزرات بالمحافظة واعضاء مجلس النواب، كما تم توجيه دعوة افطار الى رئيس مجلس النواب من قبل الكتلة البرلمانية بالمحافظة.

تسضيف غدا، السبت، جامعة طنطا، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك فى زيارتة الاولى للمحافظة، وتعد هى الأولى منذ توليه منصب رئاسة مجلس النواب.