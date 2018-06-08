تفاصيل لقاء محافظ بني سويف ووزير الإنتاج الحربي لبحث التعاون في ملفات الصرف الصحي والنباتات الطبية (صور)

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، أن المحافظ المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، ألتقى بالدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام الوزارة، لمناقشة آخر المستجدات لمشروع زراعة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف المعروف بـ"مدينة الدواء" وكذلك سبل دعم الوزارة للمحافظة في توريد محطات صرف الصحي بنظام المعالجة الثلاثية الـ"mbr" المصنعة محليا.وأكدت المحافظة، فى بيان لها، أن وزير الإنتاج الحربي، أوضح، خلال الاجتماع أنه بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف توفر شركات الإنتاج الحربي التي تمتلك إمكانيات تكنولوجية حديثة في منظومة إنشاء محطات الصرف الصحي تصنيع وتركيب عدد من المحطات بالمحافظة مما يساهم في زيادة عدد القرى التي تتمتع بمنظومة صرف صحي كاملة.وخلال اللقاء باللجنة المعنية بدراسة إقامة مشروع لزراعة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف علي مساحة 69 ألف فدان والمشكلة من وزارات " الإنتاج الحربي، الاستثمار والتعاون الدولي، الزراعة، التجارة والصناعة، الري، الصحة" بالإضافة لمحافظة بني سويف.وأضاف البيان، أن وزير الإنتاج الحربي أشار إلي أنه يجري حاليا دراسة إمكانية تنفيذ المشروع والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة لإنشاء مجمع زراعي وصناعي وإقامة مجتمع حضري متكامل لتحقيق أعلي قيمة مضافة للمشروع مما يسهم في زيادة الدخل القومي ويجذب المستثمرين، مؤكدا دعم الوزارة لمحافظة بني سويف وتوفير كافة المتطلبات التي من شأنها أن تساهم في دعم وتطوير المحافظة.وأكد المحافظ أنه تم إعداد تصور عام وخطة متكاملة للمشروع، والتي تحوي العديد من الدراسات الشاملة والمتكاملة التي أعدتها المحافظة مثل الدراسات الزراعية والمالية والقانونية والاقتصادية والجيولوجية والطبوغرافية لموقع المشروع، بالإضافة إلى المخطط الاستراتيجي والدراسات البيئية للمشروع وغيرها، فضلا عن مناقشة خريطة الموقع التي توضح مقوماته ومحدادته، مؤكدا على أن هذا النشاط يحويه الاطار التخطيطي للمحافظة، حيث يعتبر نشاط تصنيع النباتات الطبية والعطرية من الأنشطة الأساسية واحدى المقومات النوعية المتوافرة لبني سويف.وأكد المحافظ، أن بنى سويف تتمتع بأجواء مناخية مناسبة لزراعة أنواع متعددة من النباتات الطبية والعطرية وأن إقامة مشروع لزراعتها وتصنيعها يشكل فرصا واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن أنه قد قام بزيارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأطلع على خطوط إنتاج تصنيع محطات الصرف الصحي وشاهد الإمكانيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في التصنيع، مما دعا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مجال تصنيع محطات الصرف الصحي بنظم معالجة متقدمة لصالح المحافظة.