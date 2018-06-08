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أردوغان: إذا اضطر الأمر سندخل إلى سنجار وقنديل ومخمور أيضا

الجمعة 08/يونيو/2018 - 02:11 م
أردوغان: إذا اضطر الأمر سندخل إلى سنجار وقنديل ومخمور أيضا
أردوغان
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أسماء العزب
 
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، دخول سنجار وقنديل ومخمور شمالي العراق، إذا اضطرهم الأمر لذلك، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول التركية".

ويذكر أن قال أردوغان: "إذا كان هناك أدنى تهديد لتركيا مصدره العراق، وهذا الأمر يحصل أحيانًا، فنحن نتباحث فيه مع بغداد.

وغالبًا ما يذكر الرئيس التركي جبال قنديل وسنجار كأهداف محتملة لأي هجوم تركي على القواعد الخلفية لعناصر حزب العمال الكردستاني المحظور، لكنها المرة الأولى التي يذكر فيها مخمور، المنطقة الواقعة جنوب الموصل والتي يقول أردوغان إنها "تغذي" القواعد الخلفية للعمال الكردستاني في جبال قنديل.

ومنذ 1984 يخوض حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيمًا "إرهابيًا"، تمردًا على الأراضي التركية، إلا أن قيادته العسكرية تتمركز في جبال قنديل شمال العراق قرب الحدود مع تركيا.
المزيد عن: مخمور قنديل شمال العراق سنجار حزب العمال الكردستاني الرئيس التركي
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