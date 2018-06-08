من الملك فاروق لـ"السيسي".. مراسم تنصيب زعماء مصر "كل وقت وله أذان" (فيديو)

"كل وقت وله أذان"، هكذا يمكن أن نصف مراسم تنصيب رؤساء وملوك مصر لتحكم بعض الظروف والعوامل في تلك المراسم، وذلك من تصيب الملك فاروق حتى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحل ذكرى تنصيبه في 2014 اليوم 8 يونيو.



الملك فاروق

حلف الملك فاروق اليمين الدستورية أمام اجتماع مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب، واستمر الحكم لمدة 16 عامًا، إلى أن أطاحت به ثورة 23 يوليو، ومن ثم تحولت مصر من ملكية إلى جمهورية.





محمد نجيب

وبعد الثورة، جاء اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية بقرار من الثوار، ومن هنا جاء حلف اليمين الدستورية وأصبح مقررًا على كل رئيس، وينص على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".





جمال عبدالناصر

في 24 يوليو 1956، وعقب استفتاء شعبي، تولى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حكم مصر، وكان المرشح الوحيد للرئاسة وحصل على نسبة تصويت 99.97% من إجمالي الأصوات، فيما وصل عبدالناصر إلي مقر مجلس الأمة، وحلف اليمين الدستورية أمام جموع الشعب.





أنور السادات

وتكرر الاستفتاء الشعبي مرة ثانية في 14 أكتوبر 1981، ليتولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات حكم مصر، حيث وافق أكثر من 6 مليون مواطن علي اختياره خلفًا للرئيس جمال عبدالناصر، وفي 17 أكتوبر، وعقب إعلان نتيجة الاستفتاء، اتجه السادات إلى مقر مجلس النواب، لأداء حلف اليمين الدستورية.





حسني مبارك

وعقب حادث اغتيال "السادات"، قررت الدولة إجراء استفتاء على اختيار نائب الرئيس في ذلك الوقت وكان محمد حسني مبارك، الذي أدى اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى وظلت رئاسته عن طريق الاستفتاء ثلاث مدد رئاسية ومدة واحدة، الأخيرة، بالانتخاب ثم أدى اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى.





محمد مرسي

وفي 2012، جريت انتخابات فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأدى اليمين 3 مرات، لم يكن أي منها أمام مجلس النواب، مرة في ميدان التحرير، وفي اليوم التالي أدى القسم خلال حفل تنصيبه بجامعة القاهرة، وكانت المرة الثالثة أمام المحكمة الدستورية العليا في نفس اليوم.









عدلي منصور

وبعد ثورة 30 يونيو ضد جماعة الإخوان، أدى الرئيس المؤقت عدلى منصور اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، حيث تولى عدلي منصور، الحكم في 4 يوليو 2013، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، وفقا لنص الدستور بسبب غياب البرلمان.





عبدالفتاح السيسي

وفي 2014، عندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ولايته الأولى بالانتخاب رئيسا لجمهورية مصر العربية أقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يقسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لأنه لم يكن بعد قد صدر قانون لتنظيم وجوده.





وأقسم السيسي اليمين بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور وأعضاء المحكمة الدستورية العليا والحكومة وشخصيات دينية رسمية، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 780104 23 أصوات بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة.





وعقب أداء اليمين الدستورية، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الاتحادية، ومع وصول الركب أطلقت مدفعية السلام إحدى وعشرين طلقة، وأدي حرس الشرف التحية، التي تلاها عزف السلام الوطني، ثم تفقد رئيس الجمهورية حرس الشرف، قبل أن يستقبله عدلي منصور، لدى سلم القصر لتحيته.





وقام الرئيسان بالتوقيع على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري، وجاء نص الوثيقة "باسم الشعب صاحب السيادة وصاحب السلطات ومفجر الثورات، ثورة 25 يناير ووثورة 30 يونيو، وتنفيذا للاستحقاق الثاني للشعب المصري، وبناء على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإعلان فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي أجريت خارج مصر وداخلها....".



